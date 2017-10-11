События

07:35 11.10.2017

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

    Состоянием на утро среды на территории военного склада возле Калиновки (Винницкая обл.) очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

      "По состоянию на 7.00 11 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", – говорится в сводке на сайте ведомства в понедельник утром.

      Также отмечено, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины Украины (101 чел. и 38 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-км зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 22,773 тыс. га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 251 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 427 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

      К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 477 чел. и 288 ед. тех., из них от ГСЧС – 211 чел. и 74 ед. тех., Нацполиции – 19 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины – 1 тыс. 34 чел. и 187 ед. тех., СБУ – 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" – 39 чел. и 3 пожарных поезда.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ задержала на взятке чиновника таможенного поста "Броды" Львовской таможни

Замглаве Измаильской прокуратуры избрана мера пресечения – ГПУ

Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "главы администрации г.Брянка"

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, четверо военнослужащих получили ранения – штаб

Чиновник Харьковской службы ветсанконтроля и ветврач задержаны при получении взятки

Студенту харьковского вуза, взломавшего 100 компьютеров, чтобы следить за личной жизнью их хозяев, "грозит" до 6 лет - прокуратура

Суд избрал в качестве меры пресечения проходящей по делу о пожаре в лагере "Виктория" экс-вице-мэру Одессы Цвиринько лично обязательство

В Кропивницком молодой человек развлекал в свой день рождения "загрустивших" гостей стрельбой из "пневмата" по проезжающим автомобилям

Приняты меры по розыску украинского военнослужащего, якобы задержанного роспограничниками при пересечении госграницы в Луганской области – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

КНДР похитила военные планы Южной Кореи и США - парламентарии в Сеуле

Глава правительства Каталонии Пучдемон подписал текст Декларации независимости от Испании - сайт женералитата

Харьковчанка, бросившая трех маленьких детей и уехавшая на заработки, может лишится родительских прав – полиция

Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в Пленарном заседании Режима контроля за ракетными технологиями

Станция метро "Вокзальная" заработала, сообщение о минировании было ложным

В Киеве преступная группа под видом коллекторов требовала деньги с граждан

Французский астроном прогнозирует падение спутника "Молния" на Землю 25 октября

Немецкий ученый нашел связь между оледенением Земли и образованием угля 300 млн лет назад

Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта из-за анонимного звонка о минировании

При крушении Су-24 в Сирии погибли летчики российского Балтфлота

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА