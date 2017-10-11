Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "главы администрации г.Брянка"

В суд направлен обвинительный акт на гражданина Украины, который причастен к осуществлению обязанностей должностного лица в террористической организации "ЛНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении должностного лица террористической организации "ЛНР", которому заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)", – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Украины во вторник.

В информации отмечается, что в декабре 2014 года гражданин Украины, действуя по предварительному сговору с другими лицами, инициировал и дал согласие на назначение себя на должность так называемого "главы администрации г.Брянка "ЛНР".

В настоящее время подельник террористов продолжает осуществлять обязанности должностного лица незаконно образованного так называемого "органа власти" террористической организации "ЛНР".

"Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении последнего проведена процедура специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд", говорится в сообщении.

Справка: санкция ч.1 ст. 109 УК Украины и ч.2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч.1 ст. 258-3 УК Украины - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.