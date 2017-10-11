За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, четверо военнослужащих получили ранения – штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные силы Украины 9 раз применяли оружие. В результате боевых действий 4 военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО

"В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, фокусируя активность на луганском направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На луганском направлении начиная с 16.00 и почти до 19.00 боевики 4 раза из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по опорным пунктам у Новоалександровки. Украинские военнослужащие жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18.00 получил ранение один украинский военный. Кроме того под вражеским огнем вечером оказались защитники Трехизбенки.

На донецком направлении боевики также не полностью придерживались режима тишины. Около 18.00, в результате обстрела украинских позиций из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Зайцево получил ранения еще один украинский боец. Также, ночью вражеский пулемет работал неподалеку Майорска.

Днем на приморском направлении, по уточненным данным, во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения двое защитников Широкино. А вечером факты применения противником противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в районе Старогнатовки и Талаковки.