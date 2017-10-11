События

06:34 11.10.2017

Чиновник Харьковской службы ветсанконтроля и ветврач задержаны при получении взятки

      Чиновник Харьковской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и ветврач задержаны при получении взятки.

      Как сообщает департамент защиты экономики Нацполиции, задержанные требовали и получили деньги за содействие в оформлении и выдаче разрешений на экспорт продукции растительного и животного происхождения.

      "Оперативники управления защиты экономики в Харьковской области Нацполиции задокументировали коррупционную деятельность должностного лица региональной службы государственного ветеринарно - санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте. Он организовал систему получения взяток за ускорение оформления и выдачу разрешений на экспорт продукции растительного и животного происхождения", - говорится в сообщении.

      Правоохранители задержали чиновника региональной службы госветсанконтроля и ветврача в служебном кабинете во время получения очередной суммы взятки. Полицейские изъяли 900долл. и 6,5тыс.грн.

      Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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