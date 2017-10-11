События

02:26 11.10.2017

Приняты меры по розыску украинского военнослужащего, якобы задержанного роспограничниками при пересечении госграницы в Луганской области – штаб

        Украинские военные проверили информацию о якобы задержании российскими пограничниками украинского гражданина представившегося военнослужащим Вооруженных сил Украины, при переходе госграницы в Луганской области, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Штаб АТО сообщает, что проведена проверка информации о задержании российскими пограничниками украинского гражданина, который якобы пытался перейти границу на луганском направлении и представился как военнослужащий ВСУ", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в ночь на среду.

      Уточняется, что по предварительной информации 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам.

      "Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснения местонахождения данного военнослужащего", добавили в пресс-центре штаба АТО.

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