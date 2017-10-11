События

01:56 11.10.2017

Харьковчанка, бросившая трех маленьких детей и уехавшая на заработки, может лишится родительских прав – полиция

        Жительница Харькова, которая уехала на заработки, оставив двух дочек (2 и 4 года) и сына (6 лет) на сожителя, злоупотребляющего алкоголем, может лишиться родительских прав.

      Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, о том, что малыши находятся без присмотра и предоставлены сами себе, в службу по делам детей по Шевченковскому району города сообщили соседи.

      "Помещение, в котором жили дети, находилось в очень плохом состоянии: всюду грязь, разбросанные вещи и продукты. Когда сотрудники службы по делам детей совместно с полицейскими зашли в комнату, то увидели, что мужчина, на которого мать оставила детей, спит в состоянии алкогольного опьянения, а дети, грязные и голодные, сидят и ждут мать", - говорится в сообщение.

      Все трое малышей направлены в больницу, где, по информации полиции, будут находиться до принятия решения по вопросу о лишения их матери родительских прав. Сейчас служба по делам детей Шевченковского района  Харькова собирает необходимые материалы.

      Работники ювенальной превенции установили, что мать малышей была в Полтаве. По ее словам, она была на заработках.

      На женщину составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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