Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в Пленарном заседании Режима контроля за ракетными технологиями

Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил делегацию Украины для участия в мероприятиях в рамках Пленарного заседания Режима контроля за ракетными технологиями.

Соответствующий указ президента Украины №315/2017 от 10 октября 2017 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

Согласно указу, делегацию для участия в заседании 16-20 октября 2017г. г.Дублин, (Ирландия) возглавит директор Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Сергей Шутенко. В состав делегации также входят 6 представителей иных учреждений и организаций.

Согласно указу МИД Украины утвердит указания делегации Украины для участия в мероприятиях в рамках Пленарного заседания Режима контроля за ракетными технологиями.

Кроме того Кабмин обеспечит в установленном порядке участие первых четырех членов делегации, которые отправляются с 15 по 21 октября 2017 в Дублин.