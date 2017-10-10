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23:10 10.10.2017

Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в Пленарном заседании Режима контроля за ракетными технологиями

        Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил делегацию Украины для участия в мероприятиях в рамках Пленарного заседания Режима контроля за ракетными технологиями.

      Соответствующий указ президента Украины №315/2017 от 10 октября 2017 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

      Согласно указу, делегацию для участия в заседании 16-20 октября 2017г. г.Дублин, (Ирландия) возглавит директор Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Сергей Шутенко. В состав делегации также входят 6 представителей иных учреждений и организаций.

      Согласно указу МИД Украины утвердит указания делегации Украины для участия в мероприятиях в рамках Пленарного заседания Режима контроля за ракетными технологиями.

      Кроме того Кабмин обеспечит в установленном порядке участие первых четырех членов делегации, которые отправляются с 15 по 21 октября 2017 в Дублин.

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