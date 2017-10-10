Станция метро "Вокзальная" заработала, сообщение о минировании было ложным

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" (Святошинско-Броварская, "красная" линия) возобновила работу после осмотра специалистами профильных служб на наличие взрывоопасных предметов в связи с поступившим ранее анонимным сообщением о якобы заминировании.

"Вокзальная" возобновила работу: опасных предметов не обнаружили. Полицейские эвакуировали около 600 человек", - проинформировала начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик в своей странице в Фейсбук.

Она добавила, что в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины, это - ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.