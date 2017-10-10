В Киеве преступная группа под видом коллекторов требовала деньги с граждан

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Киеве 11 участников организованной группировки, которые угрозами требовали деньги с граждан под видом коллекторской структуры.

"Правоохранители установили, что злоумышленники получали доступ к базам должников некоторых финансовых учреждений. Через фирму-прикрытие они за бесценок скупали кредитные обязательства физлиц. В дальнейшем участники группировки начинали запугивать должников, звоня им, родственникам, коллегам по работе, с требованием вернуть деньги с процентами. Они угрожали физической расправой, похищением близких и заставляли граждан переводить средства на банковский счет", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что с начала года псевдоколлекторы получили более 7 млн грн.

Сотрудники СБУ выявили 11 участников группировки в офисе после перечисления денег от очередного должника.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, происходят обыски по месту жительства участников группировки.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в вымогательстве денег с граждан.