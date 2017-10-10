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19:15 10.10.2017

ХКБМ им.Морозова готово с 2018 года начать поставки ВСУ модернизированных БТР-4МВ1 с усиленной по стандартам НАТО защитой

ХКБМ им.Морозова готово с 2018 года начать поставки ВСУ модернизированных БТР-4МВ1 с усиленной по стандартам НАТО защитой

ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" (ХКБМ), готово с 2018 года начать поставки Воорруженным силам Украины новой версии БТР-4Е – БТР-4МB1 с усиленной по стандартам НАТО защитой.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в ходе международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2017" пресс-секретарь ХКБМ им.Морозова Андрей Богач в Киеве во вторник, созданный с учетом опыта эксплуатации в ходе боевых действий на востоке страны на основе БТР-4Е с использованием модульного подхода в бронировании, новый БТР-4МB1 имеет отвечающую стандартам НАТО, увеличенную на 15%, защиту экипажа, улучшенную эргономику кабины. Кроме того, боевой модуль новой версии БТР-4 оснащен теплзовизором, уточнил он.

"Модульный подход в бронировании сегодня широко используется в лучших образцах бронетехники стран-членов НАТО. Характеристики БТР-4МB1 позволяют военным задействовать эту бронетехнику для выполнения любой задачи: от дозорно-разведывательной, до машины-амфибии для морской пехоты", - отметил А.Богач.

Как сообщил собеседник агентства, сегодня ХКБМ передает новую версию БТР-4Е на госиспытания военным, в первой половине 2018 года ожидается принятие БТР-4МВ1 на вооружение ВСУ.

"Мы готовы начать поставки новой бронетехники уже в 2018 году. Наши мощности позволяют производить до 50 машин ежегодно", - отметил он.

ХКБМ им.Морозова – ведущий разработчик бронетехники Украины, с 2011 года по решению  правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

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