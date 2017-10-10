Боевики в течение дня не прекращали обстрелы позиций украинских военных

В течение дня вторника в районе проведения АТО на востоке Украины члены незаконных вооруженных формирований не прекращали обстрелы позиций украинской армии, особо активно действуя на Донецком и Луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

"Так, ночью боевики из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета били по защитникам Крымского и станции Донец. На Донецком направлении днем враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливал укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. А вооружение БМП оккупанты применяли у Песков", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На Приморском направлении под утро боевики почти час велм огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. "Наши бойцы оперативно и жестко ответили врагу с пехотного вооружения", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре штаба АТО добавили, что по оперативным данным на временно оккупированной территории боевики и дальше скрыто продолжают планировать и осуществлять вооруженные провокации против украинских войск одновременно с демонстративным доведением до передовых подразделений "приказа о запрете применения оружия".

"Российско-оккупационное командование так называемого 2 армейского корпуса выдает отдельные распоряжения об обстреле с целью открытия огня. Нередко эти провокации боевики синхронизируют с маршрутами и временем передвижения представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Одновременно на эти обстрелы привлекают и съемочные группы подконтрольных СМИ. О тотальном контроле свидетельствует и тот факт, что представители контрразведки ФСБ России проверяют все отснятые сюжеты, чтобы не допустить попадания в эфир кадровых российских военных", - говорится в информации.