События

18:49 10.10.2017

Боевики в течение дня не прекращали обстрелы позиций украинских военных

Боевики в течение дня не прекращали обстрелы позиций украинских военных

В течение дня вторника в районе проведения АТО на востоке Украины члены незаконных вооруженных формирований не прекращали обстрелы позиций украинской армии, особо активно действуя на Донецком и Луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

"Так, ночью боевики из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета били по защитникам Крымского и станции Донец. На Донецком направлении днем враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливал укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. А вооружение БМП оккупанты применяли у Песков", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На Приморском направлении под утро боевики почти час велм огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. "Наши бойцы оперативно и жестко ответили врагу с пехотного вооружения", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре штаба АТО добавили, что по оперативным данным на временно оккупированной территории боевики и дальше скрыто продолжают планировать и осуществлять вооруженные провокации против украинских войск одновременно с демонстративным доведением до передовых подразделений "приказа о запрете применения оружия".

"Российско-оккупационное командование так называемого 2 армейского корпуса выдает отдельные распоряжения об обстреле с целью открытия огня. Нередко эти провокации боевики синхронизируют с маршрутами и временем передвижения представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Одновременно на эти обстрелы привлекают и съемочные группы подконтрольных СМИ. О тотальном контроле свидетельствует и тот факт, что представители контрразведки ФСБ России проверяют все отснятые сюжеты, чтобы не допустить попадания в эфир кадровых российских военных", - говорится в информации.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Морально-психологическое состояние украинских военных в зоне АТО удовлетворительное

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Боевики с полуночи 6 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Боевики в зоне АТО на Донбассе 26 раз обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

Боевики в зоне АТО на Донбассе в воскресенье 4 раза обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения нет, детонации боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

За прошлые сутки боевики 19 раз нарушили перемирие, один украинский боец ранен – штаб АТО

Боевики минимизировали количество обстрелов на Донбассе

Боевики обстреляли из запрещенного вооружения позиции сил АТО

280 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в субботу утром – Погранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкий ученый нашел связь между оледенением Земли и образованием угля 300 млн лет назад

При крушении Су-24 в Сирии погибли летчики российского Балтфлота

Хуг считает, что на Донбассе необходимо переходить от военной к гражданской логике

ХКБМ им.Морозова готово с 2018 года начать поставки ВСУ модернизированных БТР-4МВ1 с усиленной по стандартам НАТО защитой

Верховный суд РФ смягчил приговор осужденных за убийство Немцова, исключив из него 100-тысячный штраф

Туск предостерег каталонцев от поспешных решений

Главный госинспектор Запорожской таможни задержан на взятке

"Стандарт-Рейтинг" подтвердил рейтинг финустойчивости СК "Киевский страховой дом" на уровне uaA

Аварийно спасательный отряд ГСЧС в Днепропетровской области отменил тендер на ОСАГО из-за отсутствия финансирования

Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей снят

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА