Туск предостерег каталонцев от поспешных решений
Председатель Европейского Совета Дональд Туск во вторник призвал каталонцев не принимать поспешных решений об отделении от Испании.
"Давайте искать то, что нас объединяет, а не то, чем мы отличаемся", - заявил Д.Туск на заседании Комитета регионов ЕС.
Он также призвал лидеров Каталонии не принимать поспешных решений, после которых "диалог будет невозможен".
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших.
Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.
Вместе с тем, глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости региона.