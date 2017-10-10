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17:30 10.10.2017

Туск предостерег каталонцев от поспешных решений

Туск предостерег каталонцев от поспешных решений

Председатель Европейского Совета Дональд Туск во вторник призвал каталонцев не принимать поспешных решений об отделении от Испании.

"Давайте искать то, что нас объединяет, а не то, чем мы отличаемся", - заявил Д.Туск на заседании Комитета регионов ЕС.

Он также призвал лидеров Каталонии не принимать поспешных решений, после которых "диалог будет невозможен".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших.

Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

Вместе с тем, глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости региона.

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