Туск предостерег каталонцев от поспешных решений

Председатель Европейского Совета Дональд Туск во вторник призвал каталонцев не принимать поспешных решений об отделении от Испании.

"Давайте искать то, что нас объединяет, а не то, чем мы отличаемся", - заявил Д.Туск на заседании Комитета регионов ЕС.

Он также призвал лидеров Каталонии не принимать поспешных решений, после которых "диалог будет невозможен".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших.

Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

Вместе с тем, глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости региона.