Главный госинспектор Запорожской таможни задержан на взятке

Главный государственный инспектор отдела таможенного оформления Запорожской таможни Государственной фискальной службы задержан при получении взятки в размере $2,4 тыс за беспрепятственное прохождение таможенного контроля, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

Как отмечается в сообщении, таможенник требовал мзду от гражданки за беспрепятственное прохождение таможенного контроля уже не в первый раз. "В сентябре 2017 года указанный чиновник уже получал от заявительницы неправомерную выгоду в сумме 450 долларов США за аналогичные "услуги", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан сотрудниками Военной прокуратуры Запорожского гарнизона спецподразделениями СБУ и ГФС непосредственно во время получения взятки.

В настоящее время Военная прокуратура Запорожского гарнизона готовит для задержанного уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды). В ближайшее время суд определит для задержанного меру пресечения на время досудебного следствия.