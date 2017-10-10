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16:23 10.10.2017

"Стандарт-Рейтинг" подтвердил рейтинг финустойчивости СК "Киевский страховой дом" на уровне uaA

"Стандарт-Рейтинг" подтвердил рейтинг финустойчивости СК "Киевский страховой дом" на уровне uaA

 Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" подтвердило кредитный рейтинг/рейтинг финансовой устойчивости ЧАО "Киевский страховой дом" (Киев) по национальной шкале на уровне uaA-, исходя из анализа итогов его работы за шесть месяцев 2017 года, сообщается на сайте агентства.

Рейтинговое агентство отмечает, что активы компании по состоянию на 30 июня 2017 года практически не изменились, составив 166,5 млн грн. Прирост собственного капитала страховщика также был незначительным - на 0,47% (до 60,83 млн грн). Валовые обязательства компании за анализируемый период снизились на 1,31% - до 105,62 млн грн. В результате вышеуказанных изменений, покрытие собственным капиталом обязательств компании выросло на 1,02 п.п. - до 56,61%.

Денежные средства на счетах компании по состоянию на 30 июня 2017 года составили 38,94 млн грн, снизившись по сравнению с аналогичной датой 2016 года - на 52,4%. Учитывая незначительное снижение объема валовых обязательств, ликвидность страховщика снизилась на 39,58 п.п. - до уровня 36,87%.

За шесть месяцев 2017 года страховщик собрал 80,57 млн грн валовых премий, что на 16,57% меньше, чем за два квартала предыдущего года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, также сократилась на 5,98%, составив 22,2 млн грн, или 27,56% от общего объема валовых премий. Выплаты и возмещения за первое полугодие 2017 года составили 24,17 млн грн, что на 19,64% выше показателя того же периода 2016 года. Уровень выплат страховщика в отчетном периоде составил 29,99%.

За первое полугодие 2017 года компания получила прибыль от операционной деятельности в размере 5,16 млн. грн., в то время как за аналогичный период 2016 года был получен убыток. Чистая прибыль страховщика в анализируемом периоде также улучшилась, увеличившись в 54 раза по сравнению с первым полугодием 2016 года. Вследствие роста показателей финансового результата значительно улучшились показатели эффективности деятельности страховщика: рентабельность продаж и рентабельности собственного капитала.

Таким образом, изучив показатели отчетности СК "Киевский Страховой Дом" за первое полугодие 2017 года, а также особую и регулярную информацию эмитента, РА отмечает небольшое улучшение покрытия собственным капиталом обязательств страховщика, а также существенный рост прибыли и показателей эффективности компании, на фоне снижения объема валовых премий.

ЧАО "Киевский страховой дом", зарегистрированное в 1997 году, специализируется на рисковых видах страхования.

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