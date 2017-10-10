События

15:38 10.10.2017

Аваков убежден, что Украине удастся вернуть Донбасс

Аваков убежден, что Украине удастся вернуть Донбасс

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что на Донбассе будет восстановлен украинский суверенитет.

"Я оцениваю перспективы того, чтобы вернуть Донбасс, хорошими. А как это будет – через миротворческую миссию или освободительное движение или каким-то другим способом – я не знаю, посмотрим", - сказал глава МВД журналистам в Киеве на 14-й международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017", отвечая на вопрос относительно перспективы введения миротворческой миссии на Донбасс.

А.Аваков также положительно оценил принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о восстановлении государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях: "Этот закон … тот, который нужен".

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