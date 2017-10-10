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15:28 10.10.2017

ЕС полностью поддерживает Мадрид в конфликте с Каталонией

Мадрид располагает полной поддержкой со стороны Европейского союза в конфликте с Каталонией, заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос.

"Я могу сказать, что все поддерживают позицию (центрального - ИФ) испанского правительства", - приводят западные СМИ его слова, сказанные перед встречей с европейскими коллегами во вторник.

"Вопрос стоит не в независимости... Речь идет о восстании против верховенства закона, а верховенство закона - это основа сосуществования не только в Испании, но и в Европе", - добавил министр.

Ранее Л.Де Гиндос заявлял, что исключает возможность получения Каталонией независимости по итогам референдума.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем высказалась в поддержку "испанского единства".

За "конституционное единство Испании" ранее также выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

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