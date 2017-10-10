Суд сменил управляющего санацией "Сумыхимпром"

Хозяйственный суд Сумской области приостановил полномочия управляющего санацией ПАО "Сумыхимпром" Игоря Лазаковича.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение принято судом 5 октября по ходатайству ООО "КУА "Промышленные инвестиции" от 25 июля 2017 года.

Новым управляющим санацией "Сумыхимпром" назначен Дмитрий Никитин, до последнего времени работавший директором по экономике и финансам предприятия.

При этом хозсуд Сумской области продлил срок процедуры санации предприятия до 4 апреля 2017 года.

"Сумыхимпром" также сообщил, что И.Лазакович приказами от 2 октября принял решение о заключении допсоглашения к договору об изготовлении готовой продукции из давальческого сырья с ООО "Титан Украины" стоимостью 869,28 млн грн (с НДС) и допсоглашения к договору с "Титан Украины" о поставке извести негашеной 2-го сорта стоимостью 152,4 млн гнн (с НДС).

Как сообщалось, И.Лазакович перед тем как возглавить в августе 2010 года "Сумыхимпром" был топ-менеджером в OstChem Group Дмитрия Фирташа.

Хозяйственный суд Сумской области в конце января 2012 года начал производство в деле о банкротстве "Сумыхимпром". В ноябре-2012 этот же суд начал процедуру санации предприятия и назначил ее управляющим И.Лазаковича.

В декабре 2016 года следственный отдел прокуратуры Сумской области известил И.Лазаковича о подозрении в растрате имущества предприятия путем приобретения сырья по завышенным ценам и безосновательного расходования средств на оплату юридических услуг.

"Сумыхимпром" в 2016 году сократил чистую прибыль в 3,7 раза по сравнению с 2015 годом – до 2,041 млн грн, чистый доход – на 27,5%, до 1 млрд 819,411 млн грн.

В январе-июне-2017 предприятие снизило чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 7,375 млн грн, чистый доход – на 6,8%, до 936,748 млн грн.

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.

"Титан Украины" зарегистрирован в бизнес-центре "Парус", в котором также размещены офисы группы Ostchem Дмитрия Фирташа. Бенефициаром "Титан Украины", по данным госреестра, является кипрская компания "Канниду Алкисти".