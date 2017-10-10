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12:20 10.10.2017

Японский суд назвал власти и Tepco виновными в трагедии на "Фукусиме"

Японский суд назвал власти и Tepco виновными в трагедии на "Фукусиме"

Японский суд возложил ответственность за катастрофу на АЭС "Фукусима" на государство и оператора Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Tepco).

В настоящее время суд рассматривает около 30 коллективных исков по делам, связанным с произошедшей в 2011 году из-за землетрясения и цунами аварией. В данном случае речь идет о крупнейшем из них, истцами в котором выступают около 3,8 тыс. пострадавших в результате катастрофы граждан, в том числе родственники жертв, сообщает Japan Times.

Истцы требовали выплаты ежемесячных компенсаций в размере 50 тыс. иен ($445) до тех пор, пока уровень радиационного заражения в районе АЭС "Фукусима" снизится до показателей, которые были перед аварией. Общая сумма оценивается примерно в 500 млн иен.

Нынешнее решение стало третьим относительно аварии на АЭС. В марте 2017 года суд в Маэбаси также назвал японские власти и Tepco виновными в аварии. Однако по итогам второго процесса в сентябре государство было признано невиновным: окружной суд города Тиба постановил, что ответственность за аварию лежит на Tepco, и потребовал выплат компенсаций на сумму в $3,3 млн для примерно 12 тыс. человек.

Истцы заявляют, что аварии можно было бы избежать, если бы были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности.

В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов атомной станции были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения.

В настоящее время на АЭС работают четыре реактора.

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