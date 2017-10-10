События

11:50 10.10.2017

Во Львове из больниц выписали почти всех пострадавших от отравления копченой рыбой

Во Львове из больниц выписали почти всех пострадавших от отравления копченой рыбой

На лечении во Львовской областной клинической больнице остается один пострадавший от отравления копченой рыбой в конце сентября, сообщает департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской обладминистрации во вторник.

По данным департамента, в течение последних дней из больниц выписали 64 человека, из них 6 детей. Общее количество пострадавших в результате отравления составило 71 человек, из них 7 детей, госпитализировано было 65 человек, из них 6 детей. Они лечились преимущественно во Львовской областной инфекционной клинической больнице, кроме того, три человека прошли курс лечения в Пустомытовской центральной районной больнице и один - во Львовской областной клинической больнице.

Как сообщалось, причиной массового отравления во Львове стала некачественная копченая рыба, которую продавали на Привокзальном рынке – в ней обнаружили сальмонеллу. Первые пострадавшие с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 23 сентября.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил борьбы с инфекционными заболеваниями и массовым отравлением). Продавца рыбы по решению суда взяли под круглосуточный домашний арест.

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Интерфакс-Украина
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