Во Львове из больниц выписали почти всех пострадавших от отравления копченой рыбой

На лечении во Львовской областной клинической больнице остается один пострадавший от отравления копченой рыбой в конце сентября, сообщает департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской обладминистрации во вторник.

По данным департамента, в течение последних дней из больниц выписали 64 человека, из них 6 детей. Общее количество пострадавших в результате отравления составило 71 человек, из них 7 детей, госпитализировано было 65 человек, из них 6 детей. Они лечились преимущественно во Львовской областной инфекционной клинической больнице, кроме того, три человека прошли курс лечения в Пустомытовской центральной районной больнице и один - во Львовской областной клинической больнице.

Как сообщалось, причиной массового отравления во Львове стала некачественная копченая рыба, которую продавали на Привокзальном рынке – в ней обнаружили сальмонеллу. Первые пострадавшие с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 23 сентября.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил борьбы с инфекционными заболеваниями и массовым отравлением). Продавца рыбы по решению суда взяли под круглосуточный домашний арест.