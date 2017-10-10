Турецкая полиция задержала 70 военных, подозреваемых в связях с движением Гюлена

Полиция Турции задержала 70 представителей вооруженных сил страны, подозреваемых в связях с движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации прошлогодней попытки переворота, сообщило во вторник издание "Сабах".

По данным издания, отряды полиции провели одновременно операции по задержанию подозреваемых сразу в семи провинциях Турции.

Издание отмечает, что среди задержанных - 62 служащих турецких ВВС, четыре служащих ВМС, а также два сотрудника жандармерии.

Накануне телерадиокорпорация Би-би-си сообщала, что в Турции идет суд над 143 солдатами турецкой армии, которые обвиняются в убийствах мирных граждан в ходе столкновений во время попытки переворота в июле 2016 года.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Ф.Гюлена. Сам Ф.Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.