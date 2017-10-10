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11:06 10.10.2017

Генштаб ВСУ предлагает запретить пролет БПЛА над военными объектами

Генштаб ВСУ предлагает запретить пролет БПЛА над военными объектами

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступает с инициативой запретить пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными объектами, в том числе над арсеналами, базами и складами.

"Генштаб инициирует перед Государственной службой Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов. В частности, в положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 29.03.2002 №401 и в методические указания по выполнению требований пункта 83 положения об использовании воздушного пространства Украины, утвержденных приказом Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации от 06.05.2005 №303", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Фейсбуке во вторник.

Ранее в Генштабе сообщили, что с начала текущего года в районах расположения воинских частей замечены 72 случая применения БПЛА, задержаны 26 человек, которые руководили беспилотниками.

Генштаб также указывал, что использование БПЛА неподалеку воинских частей и складов ВСУ другими военными формированиями осуществляется по согласованию с командованием. В случае обнаружения беспилотника, на полет которого нет разрешения, ВСУ будут предпринимать меры по его обезвреживанию.

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Интерфакс-Украина
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