Гражданин Литвы пытался провезти через украинскую границу часть радиопеленгатора

Украинские пограничники обнаружили на границе с Польшей в автомобиле, управляемом гражданином Литвы, разведывательное устройство военного назначения – часть коротковолнового радиопеленгатора.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник, накануне днем в пункт пропуска "Угринов" на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль Range Rover литовской регистрации, под управлением гражданина Литвы, следовавший по полосе движения "зеленый коридор".

Во время проверки транспортного средства правоохранители заметили обеспокоенность водителя и инициировали проведение углубленного осмотра иномарки. В результате пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили в багажном отделении составную часть мобильного автоматического КВ радиопеленгатора Р-355 "Черемуха-1" 1968 года выпуска. Устройство передано сотрудникам фискальной службы.