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10:35 10.10.2017

Дейсселблум уйдет с поста председателя Еврогруппы

Дейсселблум уйдет с поста председателя Еврогруппы

Председатель совета министров финансов государств еврозоны (Еврогруппы) Йерун Дейсселблум сообщил в понедельник, что покинет этот пост досрочно - в течение недели, завершающейся 23 октября.

Срок его полномочий должен был истечь 13 января.

Й.Дейсселблум является министром финансов Нидерландов, и точная дата его отставки будет зависеть от скорости формирования нового правительства страны.

Выборы в стране прошли еще 15 марта, и партиям потребовался рекордный срок - 208 дней - для согласования коалиционного правительства. Предполагается, что оно будет представлено парламенту во вторник, с этого же дня постепенно пойдут назначения министров, пишет The Guardian.

Выборы нового главы Еврогруппы пройдут после заседания совета 4 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

В своем выступлении Й.Дейсселблум подчеркнул важность диалога с Грецией и необходимость завершить оценку ситуации в стране и пересмотр третьей программы помощи до конца 2017 года.

Член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенным вопросам Пьер Московиси сообщил, что миссия тройки кредиторов Греции вернется в страну с 23 октября.

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