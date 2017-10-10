События

10:16 10.10.2017

В Калифорнии из-за лесных пожаров более 100 человек числятся пропавшими без вести

В Калифорнии из-за лесных пожаров более 100 человек числятся пропавшими без вести

В результате природных пожаров, бушующих на территории нескольких округов штата Калифорния (США), пропавшими без вести числятся более 100 человек, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По словам представителя департамента здравоохранения округа Сонома, была открыта "горячая линия", на которую поступили сообщения о более чем 100 согражданах, вероятно, пропавших без вести.

АП отмечает, что велика вероятность того, что многие их этих лиц живы, однако с ними не удается связаться, поскольку во многих районах Калифорнии из-за пожаров не работает мобильная связь.

Ранее сообщалось, что жертвами природных пожаров в Калифорнии стали не менее 10 человек.

Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра. Чтобы избежать новых жертв, власти эвакуировали людей из опасных районов. Свои дома покинули уже около 20 тыс. человек.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.

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