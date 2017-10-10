События

09:48 10.10.2017

Первый замглавы СММ ОБСЕ посетит восточную Украину

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит с 10 по 14 октября восточные регионы страны, сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в соцсети "Фейсбук".

"Целью визита будет оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также определение статуса выполнения текущих ремонтно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения. Кроме того, Александр Хуг намерен призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации, в особенности в ходе встреч с руководителями органов государственной власти, представителями Совместного центра контроля и координации, руководством вооруженных формирований и другими собеседниками", - говорится в сообщении ведомства.

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