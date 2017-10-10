События

08:01 10.10.2017

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Состоянием на утро вторника, на территории военного склада вблизи г. Калиновка открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщается в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", - говорится в сводке на сайте ведомства во вторник утром.

Кроме того, сообщается, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (101 чел. и 38 ед. тех.) Производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-км. зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 22,341 тыс. га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 12 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 426 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 479 чел. и 289 ед. тех., из них от ГСЧС 211 чел. и 74 ед. тех., Нацполиции - 19 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 36 чел. и 188 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 39 чел. и 3 пожарных поезда.

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