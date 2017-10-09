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23:26 09.10.2017

Мэр Барселоны высказалась против объявления о независимости Каталонии

Мэр Барселоны высказалась против объявления о независимости Каталонии

Мэр Барселоны Ада Колау высказалась в понедельник против идеи объявить о независимости Каталонии от Испании.

"Результаты, полученные 1 октября (на референдуме по вопросу о независимости - ИФ), не могут считаться основанием для объявления независимости", - приводит ее слова газета El Pais.

Мэр Барселоны также обратилась к премьеру Испании Мариано Рахою с призывом вывести из Каталонии направленные туда Мадридом дополнительные отряды полиции.

Колау назвала происходящее в Каталонии "самым серьезным институциональным кризисом с момента перехода (Испании) к демократии".

В конце своего выступления она призвала президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и.Рахоя не принимать решения, которые могут подорвать пространство для диалога по каталонскому кризису.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.

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