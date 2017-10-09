События

23:23 09.10.2017

В Атлантическом океане сформировался 15-й в этом сезоне шторм "Офелия"

В Атлантическом океане сформировался 15-й в этом сезоне шторм "Офелия"

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Офелия", пятнадцатый в этом сезоне, сообщает в понедельник телеканал CNN.

"По прогнозам метеорологов, шторм пока что не представляет опасности для каких-либо территорий", - сообщает телеканал. Шторм сформировался над океаном в 1384 км юго-западнее Азорских островов.

В этом году Карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения. 9 октября отмечалось, что достигший юго-восточного побережья США ураган "Нейт" принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.

Американские СМИ отмечали, что 2017 год может стать рекордным по числу ураганов в Атлантике.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава ФРБ Нью-Йорка спас Пуэрто-Рико от дефицита наличности, прислав самолет с деньгами

Ураган "Мария" приближается к Багамским островам

Мощный ураган "Мария" движется в сторону Пуэрто-Рико

Ураган "Мария" набирает силу и движется в сторону Карибских островов

Ураган "Макс" в ближайшие часы ударит по южному побережью Мексики

Ураган "Ирма" побил рекорд мощности и продолжительности

Ураган "Ирма" усилился до пятой категории

США отправляют авианосец "Авраам Линкольн" для оказания помощи пострадавшим от урагана "Ирма"

Урагану "Хосе" в Атлантике присвоена четвертая категория мощности

От урагана "Ирма" уже пострадали 1,2 млн человек, общее количество пострадавших может достичь 26 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Барселоны высказалась против объявления о независимости Каталонии

Правоохранители задержали зампрокурора Измаила и депутата Одесского облсовета на взятке в 40 тыс. долл.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в подготовке похищения нардепа Гончаренко

Япония готова поставить оборудование для харьковского военного госпиталя

Боевики с полуночи 6 раз нарушили перемирие в зоне АТО

На встрече по задержанным украинским пограничникам РФ лишь передала формальный протокол, Украина выразила возражение

Украинские пограничники могли быть захвачены силой

В Черкасском горсовете и на объектах незавершенного строительства проведены обыски

Ст.м. "Олимпийская" в понедельник с 20:45 будет закрыта в связи с футболом

Среди погибших при крушении Ан-12 в ДР Конго членов экипажа был один гражданин Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА