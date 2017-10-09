Правоохранители задержали зампрокурора Измаила и депутата Одесского облсовета на взятке в 40 тыс. долл.

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства работником прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета неправомерной выгоды у предпринимателя.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, следствие установило, что заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры и депутат облсовета на протяжении июня-сентября 2017 года вымогали у директора предприятия неправомерную выгоду в сумме 40 тыс. долларов США за то, чтобы не препятствовать осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием зерновых культур.

Обоих вымогателей следователи ГПУ и сотрудники СБУ задержали после получения взятки. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным измаильских СМИ, задержанные – это зампрокурора Измаила Иван Мараховский и депутат от партии "Відродження" Иван Бойченко.