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21:36 09.10.2017

Правоохранители задержали зампрокурора Измаила и депутата Одесского облсовета на взятке в 40 тыс. долл.

Правоохранители задержали зампрокурора Измаила и депутата Одесского облсовета на взятке в 40 тыс. долл.

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства работником прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета неправомерной выгоды у предпринимателя.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, следствие установило, что заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры и депутат облсовета на протяжении июня-сентября 2017 года вымогали у директора предприятия неправомерную выгоду в сумме 40 тыс. долларов США за то, чтобы не препятствовать осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием зерновых культур.

Обоих вымогателей следователи ГПУ и сотрудники СБУ задержали после получения взятки. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным измаильских СМИ, задержанные – это зампрокурора Измаила Иван Мараховский и депутат от партии "Відродження" Иван Бойченко.

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