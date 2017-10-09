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21:01 09.10.2017

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в подготовке похищения нардепа Гончаренко

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в подготовке похищения нардепа Гончаренко

Досудебное расследование в отношении двух подозреваемых, в том числе депутата Лиманского районного совета, в подготовке похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") завершено, обвинительный акт направлен в Суворовский районный суд (Одесса).

"Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в подготовке похищения народного депутата Украины, покушения на причинение телесных повреждений в связи с его общественной деятельностью, а также в организации печати запрещенной литературы. Прокуратура области направила в Суворовский районный суд обвинительный акт относительно этих лиц, среди которых и депутат Лиманского районного совета Одесской области", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в понедельник.

В настоящее время в суде слушается обвинительный акт в отношении еще одного фигуранта деятельности типографии по производству незаконной печатной продукции, указала пресс-служба.

Как сообщалось, в конце февраля текущего года правоохранители Одесской области предотвратили похищение с целью нанесения тяжких телесных повреждений замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" А.Гончаренко и задержали организатора похищения и его подельников.

Организатор похищения - депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев (его сын Геннадий Кушнарев погиб в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года).

Злоумышленники, организовавшие и пытавшиеся осуществить похищение А.Гончаренко, намеревались нанести ему тяжкие телесные повреждения, в частности лишить зрения, 23 февраля, поскольку считали такое деяние именно в эту дату символичным. Однако для реализации похищения решили привлечь сторонних лиц, и в результате "наняли" для этих целей сотрудников правоохранительных органов.

Во время прибытия на место планируемого преступления злоумышленники были задержаны, были изъяты вещественные доказательства: бутылка с кислотой, молоток.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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