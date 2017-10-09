Япония готова поставить оборудование для харьковского военного госпиталя

Япония готова реализовать новый проект по поставке оборудования в медицинские учреждения Харьковской области, в которых проходят лечение и реабилитацию участники АТО, заявляет заместитель главы миссии, советник-министр Посольства Японии в Украине Мичио Харада.

"Это поставка оборудования в Харьковский областной госпиталь", - заявил М.Харада на встрече с главой Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, Ю.Светличная отметила, что Харьковская область заинтересована в реализации подобных проектов, способствующих укреплению материальной базы и медицинских учреждений, в которых проходят лечение и реабилитацию воины АТО, а также готова участвовать в продолжении реализации проекта по энергозамещению и в программе правительства Японии, касающейся сферы экологии.

"Харьковская область может эффективно реализовывать те проекты, которые Япония внедряет на территории Украины", - сказала Ю.Светличная.

Она также предложила М.Хараде рассмотреть варианты реализации программ в сфере образования и науки – в частности, возможности повышения квалификации харьковских преподавателей и студентов – в том числе из вузов, готовящих специалистов в сфере IT.

В свою очередь М.Харада сообщил, что планирует встретиться с представителями харьковских IT-компаний, а также предложил следующей весной пригласить представителей японских компаний в Харьков, чтобы они могли увидеть, возможности, которые есть в регионе.

Ю.Светличная пообещала, что со стороны обладминистрации будет оказана необходимая помощь для подготовки такой встречи. "Мы подготовим всю необходимую информацию и поможем собрать представителей бизнеса, у которых есть заинтересованность в сотрудничестве в том направлении, которое будет интересно нашим японским партнерам", - сказала она.