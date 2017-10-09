На встрече по задержанным украинским пограничникам РФ лишь передала формальный протокол, Украина выразила возражение

В ходе погранично-представительской встречи на линии украинско-российской границы по вопросу задержания двух украинских пограничников Сумского отряда российская сторона вручила протокол о встрече без ответов на заданные ей вопросы, украинская сторона, в свою очередь, письменно выразила свое возражение, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Погранично-представительская встреча… завершилась ничем. Российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что он не уполномочен отвечать на вопрос и только вручил российскую версию протокола о встрече. Документ формально-сухой и не содержит никаких ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону. Украинские пограничники в письменном виде выразили свое возражение в связи с нарушением российской пограничной службой протокольных договоренностей и откровенно циничной позицией", - написал О.Слободян на своей странице в соцсети Facebook в понедельник по итогам встречи.

"Государственная пограничная служба совместно с МИДом будет продолжать требовать от российской стороны выдачи украинских пограничников", - резюмировал помощник главы Госпогранслужбы.

Как сообщалось, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Украинский консул получил отказ в разговоре с задержанными с объяснениями, что еще не установлены их личности. Позже О.Слободян сообщил, что российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных пограничников.