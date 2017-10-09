События

17:20 09.10.2017

Украинские пограничники могли быть захвачены силой

Украинские пограничники могли быть захвачены силой

Задержание российской стороной двух украинских пограничников Сумского отряда могло быть произведено силой, есть оперативная информация, что против них в РФ уже прошел суд, заявляет помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"По оперативной информации в РФ против украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение проходило по двум статьям: по незаконному пересечению границы и злостному неповиновению сотрудникам правоохранительного органа. Решение суда - содержание два месяца под стражей. Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, лишь это подтверждает", - написал О.Слободян на своей странице в соцсети Facebook в понедельник по итогам встречи.

Он отметил, что на офицеров, скорее всего, оказывается психологическое давление. "Не исключено, что у них на теле есть видимые признаки физической борьбы на границе", - отметил помощник главы Госпогранслужбы.

"Еще одно доказательство в пользу этой версии - во время обзора линии границы, в месте вероятной "встречи" наших пограничников были выявлены следы расположения двух групп которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров", - добавил О.Слободян.

Как сообщалось, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Украинский консул получил отказ в разговоре с задержанными с объяснениями, что еще не установлены их личности. Позже российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных пограничников, но в ее ходе лишь вручила формальный протокол о встрече без ответов на заданные ей вопросы. Украинская сторона письменно выразила свое возражение в связи с нарушением российской протокольных договоренностей

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