Украинские пограничники могли быть захвачены силой

Задержание российской стороной двух украинских пограничников Сумского отряда могло быть произведено силой, есть оперативная информация, что против них в РФ уже прошел суд, заявляет помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"По оперативной информации в РФ против украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение проходило по двум статьям: по незаконному пересечению границы и злостному неповиновению сотрудникам правоохранительного органа. Решение суда - содержание два месяца под стражей. Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, лишь это подтверждает", - написал О.Слободян на своей странице в соцсети Facebook в понедельник по итогам встречи.

Он отметил, что на офицеров, скорее всего, оказывается психологическое давление. "Не исключено, что у них на теле есть видимые признаки физической борьбы на границе", - отметил помощник главы Госпогранслужбы.

"Еще одно доказательство в пользу этой версии - во время обзора линии границы, в месте вероятной "встречи" наших пограничников были выявлены следы расположения двух групп которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров", - добавил О.Слободян.

Как сообщалось, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Украинский консул получил отказ в разговоре с задержанными с объяснениями, что еще не установлены их личности. Позже российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных пограничников, но в ее ходе лишь вручила формальный протокол о встрече без ответов на заданные ей вопросы. Украинская сторона письменно выразила свое возражение в связи с нарушением российской протокольных договоренностей