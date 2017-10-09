В Черкасском горсовете и на объектах незавершенного строительства проведены обыски

Правоохранители провели 6 октября обыски в департаментах Черкасского городского совета, на объектах незавершенного строительства и в некоторых обществах и частных предприятиях Черкасс в рамках расследования уголовного производства о растрате бюджетных средств.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Черкасской области, дело открыто по факту присвоения и растраты бюджетных средств при закупке товаров и услуг за бюджетные средства, предоставление должностными лицами Черкасского горсовета незаконных разрешений на строительство многоэтажных домов и самовольного осуществления частными предприятиями строительных работ, что причинило значительный ущерб государственным интересам. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Санкционированные судом обыски проводились в департаменте архитектуры, градостроительства и инспектирования, а также в департаменте жилищно-коммунального комплекса Черкасского горсовета, кроме того, на объектах незавершенного строительства и в некоторых обществах и частных предприятиях областного центра.

"По результатам обысков в служебных кабинетах выше указанных департаментов правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки земельного участка, а на территориях незавершенного строительства - строительную технику для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовных преступлений", - информирует пресс-служба.

Следователи и процессуальные руководители предпринимают меры для установления полного круга физических и юридических лиц, причастных к растрате и присвоению бюджетных средств. Ход расследования дела контролируется руководством прокуратуры Черкасской области.