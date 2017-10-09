События

15:54 09.10.2017

Ст.м. "Олимпийская" в понедельник с 20:45 будет закрыта в связи с футболом

Ст.м. "Олимпийская" в понедельник с 20:45 будет закрыта в связи с футболом

 Киевский метрополитен с 9 на 10 октября будет работать на один час дольше в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча Чемпионата мира между сборными командами Украины и Хорватии.

Как сообщает в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен", в понедельник, 9 октября, с 20:45 до 21:45 станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход - поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

Также в это время ст. м. "Дворец спорта" будет закрыта только на выход, а ст.м. "Площадь Льва Толстого" – только на вход.

"После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции", - сказано в сообщении.

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