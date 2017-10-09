Расследование убийства Шеремета пока идет тяжело - Луценко

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета будет продвигаться более активно после получения "зацепки" для следствия, отмечает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По делу Шеремета мы также работаем. В данном случае прокуратура лишь осуществляет процессуальное руководство, а следственная группа МВД осуществляет ещё более масштабный сбор информации, на порядок больше следственных действий проводится, свидетели допрашиваются. Но кроме информации, иногда ещё нужна оперативная удача", - сказал генпрокурор на брифинге в понедельник в Киеве.

"Как только мы найдем хоть элементарную зацепку, оно (расследование дела – ИФ) перейдет к раскрытию. Пока что следствие тяжело работает", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.

1 июля Ю.Луценко заявил, что в деле об убийстве П.Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается.

20 июля 2017 года директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров. "Послу убийства Павла Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров СБУ и Минобороны. Полковник Хараберюш в Мариуполе в марте, 27 июня – полковник Шаповал в Киеве и полковник Ввозный в Константиновке. Для нас похожий способ этих преступлений и ряд других факторов свидетельствуют, что очень вероятно является именно российский след. И он - непосредственно в убийстве журналиста, гражданина РФ Павла Шеремета", - сказал он журналистам в Киеве.

Вместе с тем, подчеркнул А.Шевченко, в деле об убийстве П.Шеремета на сегодня процессуальных подозреваемых нет. По его словам, следствие по этому делу усложняется невозможностью проводить необходимые следственные действия на территории Российской Федерации, где у убитого журналиста были определенные контакты.

В частности, отметил А.Шевченко, следствие хотело бы допросить находящегося на территории РФ бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, с которым связывают медиа-холдинг "Вести", где работал некоторые время П.Шеремет. "Потерпевший встречался с А.Клименко незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры", - отметил спикер МВД.