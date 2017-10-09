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13:40 09.10.2017

Лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2017г стал Ричард Талер

Лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2017г стал Ричард Талер

Лауреатом премии шведского госбанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2017 год стал американский экономист Ричард Талер за "вклад в поведенческую экономику", объявил в понедельник генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.

"Шведская Королевская академия наук решила присудить премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2017 года Ричарду Талеру за его вклад в поведенческую экономику", - говорится в пресс-релизе академии.

В нем отмечается, что Р.Талер "включил психологические реалистичные предположения в анализ принятия экономических решений".

"Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений, а также отсутствия самоконтроля, он показал, как эти человеческие черты систематически влияют на индивидуальные решения, а также на показатели на рынках", - подчеркивается в пресс-релизе.

Р.Талер родился в 1945 году в американском штате Нью-Джерси.

Он известен своими работами в области финансового и экономического поведения. В частности, он написал такие труды, как "Квазирациональная экономическая теория" и "Проклятие победителей: парадоксы и аномалии экономической жизни ".

В 2005 году он получил премию Пола Самуэльсона за научно-исследовательскую деятельность.

В настоящий момент является профессором в школе бизнеса при Чикагском университете.

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