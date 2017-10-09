СБУ задержала участников группировки, наладившей по Украине сеть незаконного сбыта оружия криминалитету

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией установили и задержали пятерых граждан Украины, причастных к организации незаконной реализации оружия и боеприпасов.

"Правоохранители задокументировали, что злоумышленники наладили разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия представителям криминалитета по всей территории Украины", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

Во время одновременных обысков по месту жительства и временного пребывания членов группировки на территории Киевской и Запорожской областей оперативники спецслужбы изъяли ручной пулемет Калашникова, 4 автомата АКМС и АКС, 12 пистолетов различных марок, в том числе револьверы, 2 пистолета-пулемета, граната РГД-5 , карабин, глушитель, более 700 патронов различного калибра и большое количество составных частей к огнестрельному оружию.

В рамках уголовного производства по ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет) злоумышленники задержаны. Продолжаются следственно-оперативные действия.

В Киеве сотрудники СБУ также задержали местного жителя, который наладил подпольное изготовление и переоснащение оружия.

"Оперативники изъяли у него 2 нарезных карабина и 3 тыс. патронов, более 23 тыс. капсул к патронам, почти 30 килограммов пороха и специальное оборудование для их изготовления", - информируют в пресс-центре.

По данному факту продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства по ст. 263, ст. 263-1 (Статья 263-1. Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет) Уголовного кодекса Украины.