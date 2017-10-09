Очередную группу сталкеров задержали правоохранители в зоне отчуждения ЧАЭС

Четырех туристов-правонарушителей обнаружили на объекте "Чернобыль-2" сотрудники отдела полиции совместно с сотрудниками отряда охраны ГСП "Чернобыльский Спецкомбинат".

"На территорию зоны отчуждения четверо жителей столицы 18-22 летнего возраста проникли вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма", - сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 МРОТ – 17 грн).

Материалы направлены в Славутицкого районного суда Киевской области для принятия решения.