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11:39 09.10.2017

В Харьковской области подключение к отоплению объектов соцсферы начинается в понедельник

В Харьковской области подключение к отоплению объектов соцсферы начинается в понедельник

 Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подписала распоряжение о начале отопительного сезона в области.

"В учебных, медицинских и детских учреждениях подключения начнется уже сегодня, в жилых домах – с 15 октября. Технологический процесс подключения займет от 2 до 10 дней", - написала Ю.Светличная на своей странице в соцсети Facebook.

"Требую от всех руководителей местной власти, органов местного самоуправления и коммунальных служб эффективной работы и быстрого реагирования на обращения людей. Ответственность персональная", - подчеркнула глава Харьковской ОГА.

Она также отметила, что службам жизнеобеспечения региона поручено сформировать аварийные бригады на случай резкого ухудшения погодных условий и возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Службам по вопросам дорожного комплекса и тепло-, газо-, энергообеспечения поручено сформировать и обеспечить всем необходимым аварийные бригады. Должен быть резерв техники, строительных и топливных материалов. Количественный состав аварийных бригад по всем службам будет составлять более 2 тыс. человек", - написала Ю.Светличная.

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