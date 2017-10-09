ФСБ завербовала украинского гастарбайтера для сбора информации о средствах защиты госграницы Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области с целью получения информации о средствах защиты государственной границы Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что украинец нелегально работал в России и попал в поле зрения спецслужб РФ, которые давлением и угрозами заставили мужчину согласиться на сотрудничество.

"Угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство, представители ФСБ заставили рабочего вернуться в Украину и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских военных подразделений в приграничных с Россией районах. Мужчина также должен был предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещении военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

После выполнения задания украинец должен был прибыть в РФ и передать информацию своим "кураторам".

"Вернувшись в Украину, черниговец сразу связался с сотрудниками СБУ и дал показания относительно обстоятельств вербовки иностранными спецслужбами и поставленных перед ним задач", – сказано в сообщении.

Согласно ст.111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако, как отметили в СБУ, учитывая, что житель Черниговской области не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности.

"Служба безопасности Украины призывает украинцев воздержаться от визитов в Россию, ведь факты вербовки наших граждан российскими спецслужбами становятся массовыми", - сказано в сообщении.