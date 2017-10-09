События

09:31 09.10.2017

В Париже открывается конференция международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы

Ведущие эксперты из основных ядерных держав и других стран в течение двух дней обсудят актуальные проблемы нераспространения ядерного оружия на 10-й юбилейной конференции международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, сообщили "Интерфаксу-АВН" в оргкомитете Форума.

"В ходе Форума предполагается обсудить вопросы состояния и перспектив контроля над ядерными вооружениями, перспектив укрепления режима ядерного нераспространения, региональных проблем ядерного нераспространения", - отметили в оргкомитете.

Как отметил накануне президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор, "следует немедленно возобновить шестисторонние переговоры по северокорейскому ядерному оружию и соответствующей ядерной программе".

"Необходимо пока не поздно принудить руководство Северной Кореи отказаться от дальнейших испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности", - подчеркнул он.

"В связи с неопределенностью политики новой администрации США в сфере международной безопасности, некоторыми новыми тенденциями во взаимоотношениях двух ядерных сверхдержав, отсутствием видимого прогресса в ситуации в Сирии и Украине, влияющими на отношение Москвы и Вашингтона, мы планируем организовать масштабную конференцию с приглашением представителей практически всех хорошо известных международных организаций, работающих в области ядерной безопасности", - отметил В.Кантор.

В работе Форума, который продлится два дня, примут участие более 60 международных экспертов в сфере нераспространения ядерного оружия из России, США, Великобритании, Франции, Индии, Китая, Австралии, Канады, Швеции, Израиля, Южной Кореи и других стран.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением конференции, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге.

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