События

09:28 09.10.2017

В понедельник почти по всей Украине пройдут дожди, но ко вторнику уже будет сухо

В понедельник почти по всей Украине пройдут дожди, но ко вторнику уже будет сухо

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять циклон, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье днем.

В понедельник в Украине, кроме восточной части, дожди, в центральных и северных областях местами сильные дожди, днем на западе и юге прекращение дождей.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-10° тепла, в Карпатах 1-4° тепла, днем 8-13°, в южных и восточных областях 13-19°.

В Киеве - дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 октября самая высокая температура днем была 29,5 в 1893г., самая низкая ночью -2,1 в 1925г.

На 10 октября синоптики прогнозируют без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, в Карпатах около 0°; днём 10-15°.

В Киеве 10 октября ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10м/с. Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 12-14°.

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Интерфакс-Украина
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