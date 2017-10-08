События

22:08 08.10.2017

Произошло обрушение кровли подмосковного рынка "Синдика" на площади 1000 кв.м – МЧС

Кровля торгового комплекса "Синдика" в Подмосковье почти полностью обрушилась, сообщает МЧС РФ.

"Проходит очаговое горение по всей площади подземной парковки на площади 55 тысяч кв. м. и кровле. Произошло обрушение кровли на площади 1000 кв.м", - говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

По данным спасателей, в результате пожара есть пострадавшие.

"Проведена эвакуация посетителей и персонала торгового центра, всего выведено более 3000 человек. По предварительным данным, имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Проводится тушение пожара по повышенному третьему номеру сложности, авиацией произведено 89 сбросов, слито свыше 440 тысяч литров воды. Для тушения пожара убыл насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского СЦ.

Осуществляется контроль экологической обстановки, работает передвижная лаборатория по замерам ПДК вредных веществ.

Ранее сообщалось, что очаги пожара на подмосковном рынке разбросаны на площади 55 тыс. кв.м, огонь охватил все здание. Местные власти сообщили, что на подземном паркинге, который был рассчитан на более 5 тыс. машино-мест, взрываются автомобили.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Синдика-О" была основана весной 2000 года.

Здание торгового комплекса введено в эксплуатацию несколько лет назад на месте одного из самых крупных в Москве одноименного строительного рынка.

Основной вид деятельности компании - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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