Боевики в зоне АТО на Донбассе в воскресенье 4 раза обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала воскресенья по состоянию на 18:00 боевики 4 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На фоне общего уменьшения количества вооруженных провокаций, враг и в дальнейшем дерзко нарушает мирные договоренности и применяет тяжелое вооружение", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

На приморском направлении около полудня боевики били из 120-мм миномета, и выпустили не менее 11 мин калибра 82-мм по украинским позициям в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Красногоровки НВФ применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении напряжение сохранялось на подступах к Авдеевке, где боевики в течение почти часа обстреливали украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении под огонь пулеметов боевиков и стрелкового оружия попали защитники Валуйского.