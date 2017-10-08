События

21:37 08.10.2017

Боевики в зоне АТО на Донбассе в воскресенье 4 раза обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала воскресенья по состоянию на 18:00 боевики 4 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На фоне общего уменьшения количества вооруженных провокаций, враг и в дальнейшем дерзко нарушает мирные договоренности и применяет тяжелое вооружение", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

На приморском направлении около полудня боевики били из 120-мм миномета, и выпустили не менее 11 мин калибра 82-мм по украинским позициям в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Красногоровки НВФ применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении напряжение сохранялось на подступах к Авдеевке, где боевики в течение почти часа обстреливали украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении под огонь пулеметов боевиков и стрелкового оружия попали защитники Валуйского.

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