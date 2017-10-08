События

21:35 08.10.2017

В Киеве с моста упал автомобиль с водителем и ребенком в салоне, пострадавшие госпитализированы

В Киеве в воскресенье на развязке возле м. Выдубичи с моста упало авто с водителем и ребенком внутри, сообщил интернет-портал dtp.kiev.ua

"ДТП с пострадавшими в Киеве на Выдубичах: водитель Хонда с ребенком в салоне на мокрой дороге на развязке превысил скорость и упал вниз. Оба пострадали, госпитализированы медиками скорой", – говорится в сообщении на сайте портала в воскресенье вечером.

На месте работает полиция и опергруппа.

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