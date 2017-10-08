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21:31 08.10.2017

ПА НАТО приняло резолюцию о расширении помощи странам-партнерам, в частности Украине – нардеп Фриз

ПА НАТО приняло резолюцию о расширении помощи странам-партнерам, в частности Украине – нардеп Фриз

Резолюция ПА НАТО по информационной безопасности предусматривает расширение помощи странам-партнерам, в частности, Грузии, Молдове и Украине, сообщила глава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Сегодня на Постоянном комитете гражданского измерения безопасности ПА НАТО в Бухаресте был принят проект резолюции "Протестуя использованию информации как оружия". В декларативной части резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России стоят рядом с угрозами со стороны Исламского Государства", – написала она на своей странице в Facebook в воскресенье.

Она отметила, что это впервые, страны Альянса публично признают, что кампания по дезинформации и подрыву направлена на ослабление и дестабилизацию евро-атлантического сообщества и его интеграционных процессов. Резолюцией устанавливается, что страны-члены НАТО должны разработать и создать специальные подразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями, с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов.

"Резолюция призывает увеличить финансирование институтов Альянса и совместных учреждений в информационной сфере, в частности, Отдел общественной дипломатии НАТО и соответствующих центров компетенции (COE)", - сообщила И.Фриз.

Она также отметила, что документ предусматривает ревизию площадок институтов НАТО и вооруженных сил стран-членов в социальных сетях, с целью повышения уровня стратегических коммуникаций.

"Обеспечить обмен опытом по защите избирательных кампаний, политических партий и избирательных комиссий от кибератак. Обеспечить модернизацию журналистских стандартов в ответ на угрозу со стороны фейковых новостей и акцентировать внимание на важности проверки фактов, независимой расследовательской журналистики", написала нардеп.

В информации отмечается, что документ предусматривает продление ограничительных мер в отношении онлайн-активности террористов, подрывных и дезинформационных кампаний, финансируемых государствами, включая изъятие экстремистского контента в тесном сотрудничестве с частными медиа по введению международных санкций в отношении лиц, привлеченных Россией к "милитаризации" информационного пространства.

И.Фриз отмечает, что резолюция предусматривает поощрение медиа-компаний и социальных сетей к обузданию незаконного контента, развития "антитроллингового" софта и программного обеспечения по проверке фактов, а также адаптации алгоритмов с целью усиления профессиональной журналистики и защиты пользователей соцсетей от онлайн-преследования.

Документ предусматривает расширение помощи странам-партнерам, в частности, Грузии, Молдове и Украине в сфере стратегических коммуникаций.

"Уверена, что завтра на сессии ПА НАТО эта весомая резолюция будет принята. Следует отметить, что риторика наших партнеров качественно изменилась и от обсуждения угроз информационных воздействий мы перешли к принятию защитных механизмов", - добавила И.Фриз.

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