События

21:30 08.10.2017

В 2020 году в Украине впервые пройдет ПА НАТО – И.Геращенко

В Украине в 2020 году впервые пройдет Парламентская Ассамблея Североатлантического Альянса, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко

"Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО", – написала она на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

И.Геращенко считает, что Украина делает правильные шаги на евроатлантическом пути.

"Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение. Мы - на правильном евроатлантическом пути!", – добавила она.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПА НАТО приняло резолюцию о расширении помощи странам-партнерам, в частности Украине – нардеп Фриз

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения Sibul 2017

Столтенберг приветствует идею отправки "голубых касок" в Украину

При Минобороны Украины работают 65 советников от стран НАТО

Британский маршал авиации избран председателем Военного комитета НАТО

Учения генералов НАТО начались в Риге

В Финляндии открыт Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

НАТО направит трех представителей наблюдать за учениями "Запад-2017"

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

Инвентарный каталог средств ВСУ по критериям НАТО планируется завершить до конца октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в зоне АТО на Донбассе в воскресенье 4 раза обстреливали позиции украинской армии, потерь нет – штаб

В Киеве с моста упал автомобиль с водителем и ребенком в салоне, пострадавшие госпитализированы

Строительный рынок в Подмосковье горит на площади более 3 тыс. кв. м, пострадавших нет - МЧС

За прошедшую неделю правоохранители изъяли 1,2 кг. психоактивных веществ PVP – нацполиция

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения нет, детонации боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Киевские полицейские выявили подпольный склад оружия

За прошлые сутки боевики 19 раз нарушили перемирие, один украинский боец ранен – штаб АТО

Трамп вновь туманно пригрозил КНДР

Американский самолет-разведчик пролетел вдоль демаркационной линии на Корейском полуострове

Институт Фрейзера отметил рост профессионализма украинской полиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА