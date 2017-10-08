За прошедшую неделю правоохранители изъяли 1,2 кг. психоактивных веществ PVP – нацполиция

Киев. 8 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Полицейские в ходе оперативных действий задержали ряд лиц, распространявших наркотические вещества в Одесской и Херсонской областях, по факту задержания возбуждено уголовное производство, сообщается в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

"На Херсонщине оперативники разоблачили и задержали преступную группировку в составе трех человек. Злоумышленники сбывали психотропные вещества PVP путем "закладок". Во время санкционированных обысков у правонарушителей изъято 543 г. психотропного вещества PVP и 85 тыс. гривен, полученных от реализации психотропов", - информируют в пресс-службе Нацполиции.

Также херсонской полиции удалось задержать семейную пару, занимавшуюся сбытом наркотиков из Китая в виде "закладок". При аресте у них было изъято 380 гр. наркотических веществ и 117 тыс.грн выручки.

Сотрудники управлений по противодействию наркопреступности областной полиции в Одесской области задержали восемнадцатилетнего наркокурьера, у которого обнаружили 200 гр. PVP, полученные по почте.

Изъятые вещества отправлены на экспертизу.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За совершенные злоумышленниками преступления, закон предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.