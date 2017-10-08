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08:07 08.10.2017

Киевские полицейские выявили подпольный склад оружия

Полицейские Киева совместно с сотрудниками СБУ в ходе операции "Оружие и взрывчатка", 7 октября провели ряд розыскных мероприятий в столице и Киевской области с целью изъятия нелегального оружия, трое жителей Киева и области задержано, ведется досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами, сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева провели комплекс розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленников и изъятие запрещенных к обороту предметов", - информирует пресс-служба Национальной Полиции.

В ходе работы, в Голосеевском районе Киева был обнаружен подпольный склад, на котором трое злоумышленников незаконно хранили огнестрельное оружие: пистолеты – "Маузер", "Форт-12", "Вальтер", "Фромер М-37", "Зиг Зауэр Р250", два пистолета-пулемета "Скорпион", около 500 патронов различного калибра, ружье времен второй мировой войны, гранату РГД-5, автомат "АКМ", автомат "АК-74" и два пулемета.

Изъятое оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

Также полицейские установили личности задержанных. Ими являются 50-летний, 54-летний и 45-летний жители Киева и области. Как оказалось, один из задержанных уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции продолжает досудебное расследование, начатое по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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